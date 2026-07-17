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Из Африки в Омск могут начать экспортировать мёд из кешью и масло ши

Омские компании, в свою очередь, могут экспортировать в Гану масло, муку, мясо и другие товары.

Предпринимателям из Омской области представили возможности для развития торговли с Ганой. Встречу с представителем неназванной компании-импортёра из африканской страны организовал региональный Центр поддержки экспорта.

Участникам рассказали об условиях поставок, логистических маршрутах, способах расчётов и особенностях выхода на рынок Ганы. Среди российских товаров, которые могут заинтересовать местных покупателей, назвали подсолнечное масло, муку, сахар, удобрения, замороженное мясо, картофельные чипсы. Кроме того, речь шла о технологиях ремонта автомобилей.

Гана, в свою очередь, может поставлять какао-порошок и масло какао, необработанный кешью, масло ши, кофе, а также натуральный мёд из кешью и каучук.

В Центре поддержки экспорта Омской области африканское направление назвали одним из перспективных для российских компаний. Представители организации отметили рост спроса на продукцию и заинтересованность стран континента в новых деловых связях.

Подобные встречи позволяют предпринимателям напрямую связаться с потенциальными партнёрами и заранее обсудить условия сотрудничества.