Из Африки в Омск могут начать экспортировать мёд из кешью и масло ши

Предпринимателям из Омской области представили возможности для развития торговли с Ганой. Встречу с представителем неназванной компании-импортёра из африканской страны организовал региональный Центр поддержки экспорта.
Участникам рассказали об условиях поставок, логистических маршрутах, способах расчётов и особенностях выхода на рынок Ганы. Среди российских товаров, которые могут заинтересовать местных покупателей, назвали подсолнечное масло, муку, сахар, удобрения, замороженное мясо, картофельные чипсы. Кроме того, речь шла о технологиях ремонта автомобилей.
Гана, в свою очередь, может поставлять какао-порошок и масло какао, необработанный кешью, масло ши, кофе, а также натуральный мёд из кешью и каучук.
В Центре поддержки экспорта Омской области африканское направление назвали одним из перспективных для российских компаний. Представители организации отметили рост спроса на продукцию и заинтересованность стран континента в новых деловых связях.
Подобные встречи позволяют предпринимателям напрямую связаться с потенциальными партнёрами и заранее обсудить условия сотрудничества.