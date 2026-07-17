Из Африки в Омск могут начать экспортировать мёд из кешью и масло ши

Участникам рассказали об условиях поставок, логистических маршрутах, способах расчётов и особенностях выхода на рынок Ганы. Среди российских товаров, которые могут заинтересовать местных покупателей, назвали подсолнечное масло, муку, сахар, удобрения, замороженное мясо, картофельные чипсы. Кроме того, речь шла о технологиях ремонта автомобилей.