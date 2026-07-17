Хабаровские десерты выходят на рынки Китая

Благодаря президентскому нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» хабаровский производитель «Новоторг» сертифицировал свою продукцию по стандарту «Сделано в России» от Российского экспортного центра (направление «Надёжность»). Это подтверждает соответствие десертов высоким требованиям качества и безопасности. Сертификат даёт право использовать узнаваемый знак и открывает дорогу на зарубежные рынки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В этом году компания протестировала продукцию на двух международных выставках в Китае — в Чэнду и Харбине и подтвердила экспортный потенциал. В ближайших планах — выход на рынки КНР», — говорится в сообщении.
Производитель уже около четырёх лет производит замороженные безлактозные десерты из жимолости, смородины, абрикоса и манго. Продукт быстро вышел за пределы Хабаровска и стал популярным в крае. Сегодня компания продолжает укреплять позиции на внутреннем рынке — и параллельно осваивает новые горизонты за его пределами.
Возможность попробовать силы на зарубежном рынке компании предложили в краевом Центре поддержки экспорта. Сначала специалисты «Новоторга» прошли обучающие мероприятия — мастер‑классы и семинары, — чтобы системно разобраться в экспортной логике. Потом проанализировали рынки и остановили выбор на Китае как наиболее перспективном направлении. После этого приступили к практической работе — в том числе к поиску и установлению контактов с партнёрами.
«Благодаря господдержке мы всерьёз занялись идеей выйти на рынок Китая с нашими десертами. Это как раз тот продукт, который, в отличие от кондитерских изделий, благодаря заморозке имеет более долгий срок хранения и высокий потенциал для экспорта. Как показал анализ китайского рынка, аналогов нашему продукту в Китае нет. В этом году при поддержке ЦПЭ мы посетили выставки в Чэнду и Харбине, чтобы протестировать нашу продукцию в Китае. Было приятно видеть реакцию китайцев, когда они пробовали наши десерты, особенно ягодные: собирались очереди, была положительная обратная связь», — рассказал генеральный директор компании Тимур Эхов.
Сейчас продукция проходит необходимую сертификацию для экспортных поставок, параллельно компания ведёт переговоры с потенциальными партнёрами.
«Сертификат “Сделано в России” — одно из самых престижных подтверждений качества и надёжности продукции. Он открывает новое окно возможностей для бизнеса: участие в мероприятиях Российского экспортного центра, продвижение на ключевых экспортных рынках, возможность размещения на полках национальных павильонов в 8 странах мира, а также онлайн‑полках национальных магазинов на популярных зарубежных онлайн‑платформах, участие в B2B‑встречах с иностранными покупателями. А еще всем участникам программы бесплатно оказывается маркетинговая поддержка — участие в промоакциях и презентационных мероприятиях, в том числе с привлечением блогеров, лидеров общественного мнения и информационных партнёров», — рассказала директор Центра поддержки экспорта Хабаровского края Анна Тимячева.
Она также отметила, что в Хабаровском крае уже порядка 20 компаний, получивших сертификат «Сделано в России».
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что с наступлением теплой погоды в регионе вырос спрос на мороженое и квас. Часть продукции выпускается под брендом «Сделано в Хабаровском крае».