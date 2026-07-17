Хабаровские десерты выходят на рынки Китая

«Благодаря господдержке мы всерьёз занялись идеей выйти на рынок Китая с нашими десертами. Это как раз тот продукт, который, в отличие от кондитерских изделий, благодаря заморозке имеет более долгий срок хранения и высокий потенциал для экспорта. Как показал анализ китайского рынка, аналогов нашему продукту в Китае нет. В этом году при поддержке ЦПЭ мы посетили выставки в Чэнду и Харбине, чтобы протестировать нашу продукцию в Китае. Было приятно видеть реакцию китайцев, когда они пробовали наши десерты, особенно ягодные: собирались очереди, была положительная обратная связь», — рассказал генеральный директор компании Тимур Эхов.