В филиале «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» введён режим повышенной готовности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По прогнозу синоптиков, с 17 по 19 июля в Красноярском крае ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 25 м/с и более, ливневые дожди, грозы и град. В связи с полученным штормовым предупреждением филиал «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» переведён в режим повышенной готовности.