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В филиале «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» введён режим повышенной готовности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По прогнозу синоптиков, с 17 по 19 июля в Красноярском крае ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 25 м/с и более, ливневые дожди, грозы и град. В связи с полученным штормовым предупреждением филиал «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» переведён в режим повышенной готовности.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По прогнозу синоптиков, с 17 по 19 июля в Красноярском крае ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 25 м/с и более, ливневые дожди, грозы и град. В связи с полученным штормовым предупреждением филиал «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» переведён в режим повышенной готовности.

Для оперативного устранения возможных технологических нарушений в круглосуточной готовности находятся 243 бригады, в составе которых 1353 сотрудника и 819 единиц техники. Также подготовлены 32 резервных источника электроснабжения.

Энергетики ведут постоянный мониторинг работы энергообъектов и напоминают, что сообщить о нарушениях электроснабжения можно по бесплатному телефону «Светлой линии» 8−800−220−0−220, короткий номер — 220 (круглосуточно).