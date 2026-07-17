Попасть в ведро с высоты четырехэтажного дома: в Красноярском крае соревновались машинисты гигантских экскаваторов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Попасть грузом в обычное ведро с высоты четырехэтажного дома — задача кажется невозможной. Но именно это умеют лучшие машинисты роторных экскаваторов страны. На Бородинском разрезе — крупнейшем угольном разрезе России — прошел один из этапов всероссийского конкурса профессионального мастерства «Шахтерский олимп», посвященного Дню шахтера.
За победу боролись сильнейшие экипажи из Красноярского, Забайкальского и Приморского краев, а также Республики Бурятия.
Не случайно соревнования проходят именно в Бородино. Здесь работает самый большой в России парк роторных экскаваторов ЭР-1250 — уникальных машин, обеспечивающих добычу миллионов тонн угля для крупнейших электростанций Сибири.
Конкурс — это не только проверка знаний, но и настоящее испытание профессионального мастерства. Сначала участники отвечают на вопросы по промышленной безопасности, эксплуатации оборудования и технологии горных работ, а затем выходят на практические задания.
Одно из них — погрузка угля в железнодорожные полувагоны. Второе заставляет даже опытных специалистов затаить дыхание.
Машинист находится в кабине роторного экскаватора на высоте четырехэтажного дома и управляет многотонной стрелой. На ее конце подвешен груз, а внизу, на земле, судьи устанавливают три обычных ведра с водой. Управляя ходом машины, поворотом и подъемом стрелы, машинист должен по очереди опустить груз точно в каждое ведро. Любая ошибка — потерянные секунды и штрафные баллы. Такое упражнение требует филигранной точности, идеального чувства машины и абсолютного спокойствия.
Лучшим по итогам конкурса стал экипаж Бородинского разреза в составе машинистов Александра Ермичкова и Андрея Пономарева, подтвердив высокий уровень мастерства красноярских горняков.
«Конечно, очень рад этой победе. Это результат не только нашей работы с напарником. За нами стоит вся бригада, коллеги и руководители, которые помогали готовиться к соревнованиям. Такие конкурсы дают возможность не только проверить себя, но и увидеть, как работают лучшие машинисты из других регионов. Всегда есть чему научиться», — рассказал Александр Ермичков.
«В таких соревнованиях главное не только определить победителя. Они объединяют людей одной профессии. Машинисты приезжают из разных регионов страны, соревнуются, а потом часами обсуждают работу, делятся опытом, рассказывают о своих находках. Многие знакомы уже много лет и каждый раз с удовольствием встречаются вновь. Так складывается настоящее горняцкое братство, где всегда готовы поддержать коллегу и помочь советом. А чем сильнее профессиональное сообщество, тем сильнее становится и вся компания», — подчеркнул директор по производству АО «СУЭК-Красноярск» Владимир Машталлер.
Бородино уже определило лучших машинистов роторных экскаваторов ЭР-1250 страны. Но «Шахтерский олимп» продолжается. Сейчас на предприятиях СУЭК-Красноярск завершаются отборочные этапы по другим профессиям: машинисты бульдозеров, водители карьерных самосвалов, машинисты одноковшовых экскаваторов и драглайнов, электрослесари, электромонтеры, токари, сварщики и другие специалисты борются за право представить свои предприятия в финале всероссийского конкурса. Впереди — новые соревнования, новые победы и новые имена лучших горняков России.