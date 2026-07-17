Попасть в ведро с высоты четырехэтажного дома: в Красноярском крае соревновались машинисты гигантских экскаваторов

«В таких соревнованиях главное не только определить победителя. Они объединяют людей одной профессии. Машинисты приезжают из разных регионов страны, соревнуются, а потом часами обсуждают работу, делятся опытом, рассказывают о своих находках. Многие знакомы уже много лет и каждый раз с удовольствием встречаются вновь. Так складывается настоящее горняцкое братство, где всегда готовы поддержать коллегу и помочь советом. А чем сильнее профессиональное сообщество, тем сильнее становится и вся компания», — подчеркнул директор по производству АО «СУЭК-Красноярск» Владимир Машталлер.