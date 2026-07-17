В Красноярске прошел рейд по выявлению несанкционированных свалок вблизи путей и объектов железнодорожной пассажирской инфраструктуры

В ходе рейда было определено около 10 проблемных мест, расположенных на городских территориях вдоль магистрали от станции Бугач до Красноярска Восточного. Они находятся рядом с жилыми массивами и в промышленных зонах. Уборку несанкционированных свалок, попадающих в зону видимости пассажиров проходящих поездов, запланировано провести в ближайшие месяцы.