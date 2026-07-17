В Красноярске прошел рейд по выявлению несанкционированных свалок вблизи путей и объектов железнодорожной пассажирской инфраструктуры

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярские железнодорожники совместно с представителями администрации и главами районов Красноярска провели осмотр территорий, прилегающих к маршруту городских электропоездов. Цель — выявить загрязненные участки, находящиеся вблизи железной дороги и разработать меры по их приведению в надлежащее эстетическое и экологическое состояние.
В ходе рейда было определено около 10 проблемных мест, расположенных на городских территориях вдоль магистрали от станции Бугач до Красноярска Восточного. Они находятся рядом с жилыми массивами и в промышленных зонах. Уборку несанкционированных свалок, попадающих в зону видимости пассажиров проходящих поездов, запланировано провести в ближайшие месяцы.
Такие совместные мероприятия планируется проводить регулярно в период подготовки к празднованию 400‑летия Красноярска: город отметит юбилей в 2028 году.
Напомним, что на КрасЖД в течение многих лет реализуется проект «Вид из окна поезда», направленный на повышение экологической безопасности, сохранение природных систем, благоустройство территорий и формирование положительного туристического имиджа городов и округов, по которым проходит магистраль.
В первом полугодии 2026 года в рамках проекта красноярские железнодорожники ликвидировали 32 несанкционированные свалки, образовавшиеся вблизи путей, станций и пассажирских платформ в результате складирования мусора сторонними лицами. В общей сложности железнодорожниками вывезено более 156 тонн отходов.
В настоящее время для эффективного мониторинга экологического состояния полосы отвода железной дороги используются устройства видеорегистрации, установленные в электропоездах.
Красноярская железная дорога ведет совместную системную работу с муниципалитетами по поддержанию эстетического состояния прилегающих территорий. В 2025 году результатом такого взаимодействия стало обустройство 29 площадок для накопления твердых коммунальных отходов. Это позволило сократить количество стихийных свалок вблизи путей.