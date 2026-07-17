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Эксперт Кржановский: регионы должны устанавливать тариф на воду на долгий срок

По мнению директора по взаимодействию с органами власти ГК «Росводоканал», стоимость услуг должна быть предсказуемой на перспективу более пяти лет.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Формирование тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения должно проводиться регионами на долгосрочную перспективу от пяти лет. Это позволит ресурсоснабжающей организации брать «длинные» кредиты и планомерно инвестировать, государству — снизить бюджетную нагрузку, а также улучшить состояние находящихся в его собственности коммунальных объектов, сообщил ТАСС директор по взаимодействию с органами власти ГК «Росводоканал» Сергей Кржановский.

«Несмотря на то, что в концессионных соглашениях предусмотрены долгосрочные параметры регулирования, есть риски исключения из тарифа запланированных ранее операционных и инвестиционных расходов. Однако тариф должен быть предсказуемым хотя бы на горизонте пяти лет и не являться предметом ежегодных торгов между регулятором и ресурсоснабжающей организацией. Это позволит коммунальным предприятиям привлекать долгосрочное финансирование, инвестировать в развитие, заказывать современное оборудование, повышать качество обслуживания абонентов, а также нанимать и обучать персонал», — сказал он.

При этом для региона, в свою очередь, уменьшается бюджетная нагрузка на устранение последствий коммунальных инцидентов, экстренное восстановление сетей и объектов инфраструктуры в аварийном режиме. Также происходит снижение потерь ресурса в изношенных сетях, то есть вовремя проведенные водоканалом инвестиционные мероприятия существенно снизят вероятность наступления этих негативных моментов и бюджетных затрат. Для населения при правильно настроенном регулировании тариф растет достаточно плавно в рамках тех предельных индексов, которые утверждаются государством, отметил эксперт.

«Тарифы — это не просто просьба разрешить нам зарабатывать больше. Это также встречные обязательства водоканала, то есть возникает двустороннее движение. С нашей стороны, мы обеспечиваем снижение аварийности, уменьшение потерь в сетях, повышение качества воды и экологической безопасности. По сути, это модель “инвестиции в обмен на измеримые результаты”. При этом для реализации такого взаимодействия необходимы стабильные тарифы без возможности исключения из них запланированных расходов, необходимых для эффективной деятельности организации», — добавил собеседник агентства.