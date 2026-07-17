Эксперт Кржановский: регионы должны устанавливать тариф на воду на долгий срок

«Несмотря на то, что в концессионных соглашениях предусмотрены долгосрочные параметры регулирования, есть риски исключения из тарифа запланированных ранее операционных и инвестиционных расходов. Однако тариф должен быть предсказуемым хотя бы на горизонте пяти лет и не являться предметом ежегодных торгов между регулятором и ресурсоснабжающей организацией. Это позволит коммунальным предприятиям привлекать долгосрочное финансирование, инвестировать в развитие, заказывать современное оборудование, повышать качество обслуживания абонентов, а также нанимать и обучать персонал», — сказал он.