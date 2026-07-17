В Иркутске снова подорожал бензин — актуальные цены на 17 июля

Напомним, что с 13 июля компания «КрайсНефть» возобновила продажу бензина физическим лицам ещё на шести АЗС. Теперь работает 17 станций сети при сохранении действующих ограничений. Также полностью возобновила работу «Омни». В регионе прорабатывается механизм электронных очередей. ИТ-сообщество тестирует решения, позволяющие бронировать время заправки. О сроках внедрения будет сообщено позже.