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Большинство опрошенных айтишников в РФ задумались о смене работы

Это происходит из-за недовольства зарплатами и выгорания, говорится в исследовании «Марк аналитик» для «ИКС холдинга».

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Подавляющее большинство ИТ-специалистов (73%) в России в рамках опроса признались, что думают о смене работы. Опрос (есть в распоряжении ТАСС) провело агентство «Марк аналитик» для «ИКС холдинга».

Три основные причины — отсутствие или невозможность карьерного (31%) и профессионального (28%) роста у текущего работодателя, усталость и выгорание (23%), а также зарплата (45%).

При этом респонденты, всего которых было более 2 тыс., в среднем получают 181 122 рубля, а их желаемый уровень заработка — 258 520 рублей. «Заработная плата — один из ключевых факторов при выборе работодателя, но в нашей сфере недостаточный», — сочла директор по персоналу в «ИКС холдинге» Наталия Пуговкина.

«Текущая рыночная ситуация корректирует завышенные ожидания после периода бурного роста отрасли», — констатируют авторы исследования. К выбору новой работы соискатели в ИТ подходят уже «менее критично», добавляют они.

Также по результатам опроса выяснилось, что для поиска работы в ИТ немного потеряли позиции сервисы онлайн-рекрутинга: за год их стало использовать на 3% меньше айтишников. «В целом они обращаются к ним значительно реже, чем представители других специальностей», — допускается в опросе.

Исследование проводилось «в крупнейших городах России и Республики Беларусь». В «ИКС Холдинге» ТАСС уточнили, что россиян среди опрошенных было больше всего.

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