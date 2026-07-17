Большинство опрошенных айтишников в РФ задумались о смене работы

При этом респонденты, всего которых было более 2 тыс., в среднем получают 181 122 рубля, а их желаемый уровень заработка — 258 520 рублей. «Заработная плата — один из ключевых факторов при выборе работодателя, но в нашей сфере недостаточный», — сочла директор по персоналу в «ИКС холдинге» Наталия Пуговкина.