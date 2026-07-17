Большинство опрошенных айтишников в РФ задумались о смене работы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Подавляющее большинство ИТ-специалистов (73%) в России в рамках опроса признались, что думают о смене работы. Опрос (есть в распоряжении ТАСС) провело агентство «Марк аналитик» для «ИКС холдинга».
Три основные причины — отсутствие или невозможность карьерного (31%) и профессионального (28%) роста у текущего работодателя, усталость и выгорание (23%), а также зарплата (45%).
При этом респонденты, всего которых было более 2 тыс., в среднем получают 181 122 рубля, а их желаемый уровень заработка — 258 520 рублей. «Заработная плата — один из ключевых факторов при выборе работодателя, но в нашей сфере недостаточный», — сочла директор по персоналу в «ИКС холдинге» Наталия Пуговкина.
«Текущая рыночная ситуация корректирует завышенные ожидания после периода бурного роста отрасли», — констатируют авторы исследования. К выбору новой работы соискатели в ИТ подходят уже «менее критично», добавляют они.
Также по результатам опроса выяснилось, что для поиска работы в ИТ немного потеряли позиции сервисы онлайн-рекрутинга: за год их стало использовать на 3% меньше айтишников. «В целом они обращаются к ним значительно реже, чем представители других специальностей», — допускается в опросе.
Исследование проводилось «в крупнейших городах России и Республики Беларусь». В «ИКС Холдинге» ТАСС уточнили, что россиян среди опрошенных было больше всего.