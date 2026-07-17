В Самаре дома после капремонта пойдут под снос

Так, уже идет расселение домов на Безымянке, которые были отремонтированы в прошлом году. Например, расселяются дома № 33 и № 35 по ул. Краснодонской. На ремонт фасадов и крыш двух домов в 2025 г. было потрачено более 15 млн рублей. При этом еще в 2024 г. было известно, что территория, на которой находятся эти дома, вошла в зону КРТ — новый микрорайон на 5 тыс. человек здесь будет строить тюменская ГК «Паритет».