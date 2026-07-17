В Челябинске увеличат число бензовозов и усилят контроль за топливом

Для разгрузки заторов на самых популярных заправках появятся полицейские патрули, которые также помогут организовать движение автобусов в обход очередей из личных автомобилей. Особое внимание власти уделят южным территориям с частными поставщиками: профильным ведомствам поручено создать резервные каналы доставки топлива в удаленные районы, чтобы обеспечить их устойчивое снабжение.