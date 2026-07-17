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В Челябинске увеличат число бензовозов и усилят контроль за топливом

Такое решение принял губернатор.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинской области вводится тотальный контроль за топливным рынком для стабилизации поставок бензина. Губернатор Алексей Текслер поручил ежедневно отслеживать остатки горючего, объемы продаж и динамику движения бензовозов по каждой сети АЗС. Для ликвидации дефицита автопарк региона будет усилен дополнительными автоцистернами, а бесперебойное снабжение гарантируется пожарным расчетам, бригадам скорой помощи и общественному транспорту.

Для разгрузки заторов на самых популярных заправках появятся полицейские патрули, которые также помогут организовать движение автобусов в обход очередей из личных автомобилей. Особое внимание власти уделят южным территориям с частными поставщиками: профильным ведомствам поручено создать резервные каналы доставки топлива в удаленные районы, чтобы обеспечить их устойчивое снабжение.