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В строящемся жилмассиве Луганска приступили к укладке дорожной сети

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Как сообщил глава ЛНР, по проекту в новом микрорайоне будет восемь новых улиц протяженностью более 12,5 километров и три кольцевые развязки.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Как сообщил глава ЛНР, по проекту в новом микрорайоне будет восемь новых улиц протяженностью более 12,5 километров и три кольцевые развязки.

«Параллельно с дорожными работами полным ходом идет прокладка современных инженерных коммуникаций — сетей водо- и энергоснабжения», — добавил Леонид Пасечник.

На стройплощадке будущего микрорайона стартовало возведение и нового жилого комплекса «Трилистник». На площадке микрорайона планируется возвести почти 90 многоквартирных домов и необходимую социальную инфраструктуру.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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