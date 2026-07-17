В строящемся жилмассиве Луганска приступили к укладке дорожной сети

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Как сообщил глава ЛНР, по проекту в новом микрорайоне будет восемь новых улиц протяженностью более 12,5 километров и три кольцевые развязки.
«Параллельно с дорожными работами полным ходом идет прокладка современных инженерных коммуникаций — сетей водо- и энергоснабжения», — добавил Леонид Пасечник.
На стройплощадке будущего микрорайона стартовало возведение и нового жилого комплекса «Трилистник». На площадке микрорайона планируется возвести почти 90 многоквартирных домов и необходимую социальную инфраструктуру.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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