В «Авито Недвижимости» рассказали, где сильнее всего снизились ставки на аренду

По данным аналитиков, выбор доступного для долгосрочной аренды жилья в РФ в июне по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года вырос на четверть. При этом заметнее всего увеличилось предложение квартир-студий (+39% год к году) и однушек (+29%), в то время как двухкомнатных и трехкомнатных квартир — (+19% и +6% соответственно). Наиболее заметный прирост предложения год к году отмечался в Санкт-Петербурге (+76%), Липецке (+65%), Екатеринбурге (+62%), Пензе (+54%) и Перми (+50%).