В «Авито Недвижимости» рассказали, где сильнее всего снизились ставки на аренду

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Средние ставки на долгосрочную аренду жилья в РФ (в исследование попали города из числа столиц субъектов страны) сильнее всего снизились в июне 2026 года в Липецке — на 16% и Перми — на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом говорится в материалах «Авито Недвижимости», которые есть в распоряжении ТАСС.
«Сильнее всего средние арендные ставки скорректировались в Липецке (-16%), Перми (-8%), Санкт-Петербурге (-5%), Махачкале и Кемерове (-4% в каждом), а также Екатеринбурге и Казани (-3% в каждом)», — отмечается в материалах.
Доступнее всего в июне снять квартиру на длительный срок можно было в Пензе (в среднем за 19,8 тыс. рублей в месяц), Липецке (21,1 тыс. рублей), Кирове (21,6 тыс. рублей), Ульяновске (22,4 тыс. рублей), а также в Воронеже (23,1 тыс. рублей).
По данным аналитиков, выбор доступного для долгосрочной аренды жилья в РФ в июне по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года вырос на четверть. При этом заметнее всего увеличилось предложение квартир-студий (+39% год к году) и однушек (+29%), в то время как двухкомнатных и трехкомнатных квартир — (+19% и +6% соответственно). Наиболее заметный прирост предложения год к году отмечался в Санкт-Петербурге (+76%), Липецке (+65%), Екатеринбурге (+62%), Пензе (+54%) и Перми (+50%).
«Уже заметны сигналы, предшествующие высокому сезону: рост числа объявлений сменился умеренным снижением во многих городах, тогда как интерес со стороны арендаторов, наоборот, увеличивается — люди заранее смотрят жилье с прицелом на осень и снимают лучшие из доступных вариантов в спокойной обстановке», — отмечает руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.