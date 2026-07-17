Системы видеомониторинга внедряют на предприятиях Хабаровского края

С 2021 года объем российского рынка видеонаблюдения вырос более чем в 2 раза, сообщил ivideon.com. А к 2030 году эта доля увеличится вдвое. Ключевыми драйверами высокой динамики стали развитие государственных инфраструктурных проектов, импортозамещение, а также активное внедрение видеоконтроля в распределенном бизнесе. Аналитики МТС подсчитали — в Хабаровском крае спрос за год вырос на 40%, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Причем среди реального сектора: металлургия, угледобыча, лесопереработка, розничная торговля. И если еще 5 лет назад установка видеокамер делалась исключительно ради безопасности, то теперь с помощью ИИ и видеокамер видеомониторинг становится инструментом повышения производительности, снижения издержек и повышения прибыли. Разбираемся, как и почему этот инструмент стал актуальным и как его используют в регионе.