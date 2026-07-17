Системы видеомониторинга внедряют на предприятиях Хабаровского края

С 2021 года объем российского рынка видеонаблюдения вырос более чем в 2 раза, сообщил ivideon.com. А к 2030 году эта доля увеличится вдвое. Ключевыми драйверами высокой динамики стали развитие государственных инфраструктурных проектов, импортозамещение, а также активное внедрение видеоконтроля в распределенном бизнесе. Аналитики МТС подсчитали — в Хабаровском крае спрос за год вырос на 40%, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Причем среди реального сектора: металлургия, угледобыча, лесопереработка, розничная торговля. И если еще 5 лет назад установка видеокамер делалась исключительно ради безопасности, то теперь с помощью ИИ и видеокамер видеомониторинг становится инструментом повышения производительности, снижения издержек и повышения прибыли. Разбираемся, как и почему этот инструмент стал актуальным и как его используют в регионе.
Не охрана, а управление: как изменилась роль видеонаблюдения.
Раньше камеры записывали видео, которое никто не смотрел до первого инцидента. Сегодня система сама анализирует картинку в реальном времени и выдаёт конкретные данные: сколько человек прошло, где задержались, какой товар взяли, не простаивает ли станок, не зашёл ли кто‑то в опасную зону.
Российский рынок видеоаналитики растёт двузначными темпами. По данным tadviser, доля отечественного оборудования превысила 65%, а облачные сервисы (когда не нужно покупать сервер и содержать IT‑специалиста) выросли на 17,5% за прошлый год. Порог входа стал ниже: позволить себе умный мониторинг может даже небольшое производство или магазин.
Правда, пока большинство предприятий в регионе используют камеры стандартно — для охраны периметра и на случай инцидента. По оценкам экспертов, лишь четверть коммерческих объектов в регионе подключили функцию видеоаналитики. Предприятия предпочитают экономить и ставить оборудование в критически важных местах, где того требуют нормативы. Однако ситуация разворачивается: запросы на расчет «умных» систем в 2025—2026 годах выросли в разы, говорят эксперты.
Производство: контроль безопасности и повышение производительности.
Бизнес начинает понимать, затраты на видеоаналитику сегодня — оправданная инвестиция в будущее развитие. Единственный на Дальнем Востоке металлургический завод «Амурсталь» оснастили цех системой умного мониторинга и видеоаналитикой. Теперь руководство в реальном времени видит работу оборудования и ход производственного процесса. Это не просто картинка, а данные для управленческих решений: где возникает затор, где отклонение от технологии, какой участок простаивает. Как итог — меньше незапланированных остановок и более высокая производительность.
Крупному угледобывающему предприятию региона МТС реализовала проект по умному видеонаблюдению, чтобы следить за соблюдением регламентов безопасности: камера фиксирует отсутствие каски, заход в опасную зону, нахождение людей вблизи работающей техники. Это предотвращение травм и связанных с ними простоев производства.
Еще два крупных лесоперерабатывающих предприятия региона внедрили с помощью МТС видеомониторинг для контроля погрузки, перемещения техники и сохранности сырья. На больших территориях камеры берут на себя ещё и пожарный мониторинг — обнаруживают задымление раньше, чем его заметит обходчик.
— Камера с тепловизором фиксирует задымление на дальнем углу площадки и передает сигнал дежурному, еще до того, как он успевает это заметить. В прошлом сезоне система трижды сработала на ранней стадии, когда обходчик еще даже не вышел бы на ту часть территории. Это спасенный лес и производство, — комментирует руководитель одного из леспромхозов Хабаровского края.
— Наше решение направлено на то, чтобы помочь стратегически важным предприятиям региона перейти на новый уровень цифровизации и автоматизации. Мы помогаем модернизировать оборудование, сокращаем затраты на его обслуживание и делаем производственные процессы более эффективными, — рассказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.
Продажи и сервис: как видеомониторинг увеличивает выручку.
В рознице и сфере услуг камеры работают не на контроль персонала, а на рост продаж и удержание клиента.
Камера может на основе отслеживания перемещений покупателей по торговому залу создать тепловую карту. Все просто: система фиксирует маршруты посетителей и показывает «горячие» зоны в помещении. Мерчендайзер видит, где покупатели проводят больше всего времени, и переносит туда приоритетный товар.
Если на кассе скопилось больше четырёх человек, включается другая функция — детекция очередей, а администратор получает уведомление на телефон. Можно быстро открыть дополнительную кассу и не потерять раздражённого ожиданием покупателя.
— Скептически отнеслись к тепловым картам, пока она не показала, что стойка с сопутствующими товарами, которую хотели убрать, находится в самой горячей зоне. Мы ее оставили и расширили ассортимент — продажи выросли, — рассказывает управляющая одной из розничных сетей в Хабаровском крае.
Более продвинутый уровень — распознавание лиц и аналитика аудитории. Камеры считают не просто входы‑выходы, а уникальных посетителей — данные становятся точнее. Система определяет пол, возраст и эмоции людей в зале без персонализации. Это помогает настраивать ассортимент и акции под реальную аудиторию, а не под предположения маркетолога.
Логистика и склады: контроль без лишних людей.
Простая донастройка камеры и вот уже в помещении работает функция «пересечение виртуальных линий». На экране камеры рисуется линия. Её пересечение вызывает оповещение. Можно настроить как тревожный сигнал (кто‑то зашёл в запретную зону), так и автоматический подсчёт: сколько машин заехало на склад, сколько человек прошло через проходную.
Для оптовых баз, терминалов, портов актуальна функция распознавание автомобильных номеров. Автоматический учёт въезжающего и выезжающего транспорта, контроль отгрузок — без участия охранника с блокнотом.
— Пока мы используем камеры только для охраны периметра — так привычнее и дешевле. Но когда посчитали, сколько времени начальник смены тратит на сверку въезжающих машин, поняли: распознавание номеров окупится за пару месяцев, — говорит руководитель оптовой базы в Хабаровске.
Для Хабаровского края, где многие крупные предприятия находятся на удаленных территориях, возможность удалённо видеть всё, что происходит на территории, экономит часы рабочего времени и транспортные расходы.
— Главное, что изменилось — видеонаблюдение перестало быть пассивной системой безопасности. Сегодня это рабочий инструмент: контроль загрузки цеха, детекция нарушений, аналитика по покупателям в ритейле. Каждый проект уникален и имеет свои сложности, но наши специалисты всегда находят оптимальные решения. Потому что мы понимаем, как сегодня бизнесу важно видеть эффект в цифрах, а не в отчетах, — рассказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.