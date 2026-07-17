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61-летние теплосети заменят на улице Фабричной в Новосибирске

Новые трубы обеспечат теплом более 6 тысяч жителей Железнодорожного района.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске на улице Фабричной началась замена тепломагистрали, проложенной 61 год назад. Об этом сообщает пресс-служба СГК-Новосибирск.

Новые трубы протяженностью 430 метров в однотрубном исчислении будут снабжать теплом 36 жилых домов, детский сад, три школы, четыре медучреждения и еще 45 объектов. Всего от теплосети зависят более 6 тысяч жителей Железнодорожного района.

Подрядчик уже демонтировал старые конструкции и трубопровод. На время работ жители получают горячую воду по резервной схеме.