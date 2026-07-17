61-летние теплосети заменят на улице Фабричной в Новосибирске

Новые трубы протяженностью 430 метров в однотрубном исчислении будут снабжать теплом 36 жилых домов, детский сад, три школы, четыре медучреждения и еще 45 объектов. Всего от теплосети зависят более 6 тысяч жителей Железнодорожного района.