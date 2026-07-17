На челябинских заправках вводят патрули

Для стабилизации обстановки на топливном рынке Челябинской области власти задействуют правоохранительные органы. Из-за образования очередей на автозаправочных станциях губернатор Алексей Текслер распорядился направить полицейские наряды для патрулирования АЗС и предотвращения хаотичного скопления автомобилей.
Параллельно с усилением контроля региональные власти увеличивают количество бензовозов на маршрутах, чтобы ускорить ликвидацию дефицита горючего. Для защиты жизнеобеспечения региона введен приоритетный режим заправки: экстренные службы — бригады скорой помощи, пожарные расчеты и коммунальные машины — будут получать топливо вне очереди, что позволит не допустить сбоев в их работе.