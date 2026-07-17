На челябинских заправках вводят патрули

Параллельно с усилением контроля региональные власти увеличивают количество бензовозов на маршрутах, чтобы ускорить ликвидацию дефицита горючего. Для защиты жизнеобеспечения региона введен приоритетный режим заправки: экстренные службы — бригады скорой помощи, пожарные расчеты и коммунальные машины — будут получать топливо вне очереди, что позволит не допустить сбоев в их работе.