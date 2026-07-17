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На модернизацию котельных в Бодайбо выделят 16 млн рублей из бюджета

Такое поручение дал губернатор Игорь Кобзев.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Из бюджета Иркутской области в 2026 году направят 16 миллионов рублей на замену котлов в Бодайбо. Такое поручение дал губернатор Игорь Кобзев.

Сейчас в городе работает оперативный штаб под руководством первого заместителя главы региона Романа Колесова. Он координирует восстановление и подготовку коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2026−2027 годов. Совместно с первым заместителем прокурора области Вячеславом Бабенко Колесов провел заседание рабочей группы, где обсуждалась готовность Бодайбо и района к зиме.

— Продолжаем контролировать ситуацию, связанную с подготовкой к новому отопительному периоду в Бодайбо. По заявлениям главы города, финансирования, выделенного муниципальным районом, достаточно для того, чтобы подготовиться качественно. Вместе с тем, с учетом сложности ситуации, по поручению губернатора проработан вопрос выделения дополнительных средств из регионального бюджета на замену котлов на котельной.

отметил Роман Колесов

С начала года МУП «Тепловодоканал» уже получил 468 миллионов рублей на возмещение выпадающих доходов, еще 71 миллион предусмотрен. В конце 2025-го предприятию авансом перечислили 200 миллионов.

Исполняющий обязанности главы городского поселения Олег Горин доложил, что в городе продолжают капитальный ремонт инженерных сетей, пострадавших во время зимней чрезвычайной ситуации. Холодное водоснабжение восстановили в 22 из 26 жилых домов, где зимой это сделать не удалось. Также за июнь устранили около 20 порывов, установили автоматические регуляторы давления на магистральные трубопроводы и заключили четыре контракта на обустройство центрального водовода.