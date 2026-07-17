На модернизацию котельных в Бодайбо выделят 16 млн рублей из бюджета

Исполняющий обязанности главы городского поселения Олег Горин доложил, что в городе продолжают капитальный ремонт инженерных сетей, пострадавших во время зимней чрезвычайной ситуации. Холодное водоснабжение восстановили в 22 из 26 жилых домов, где зимой это сделать не удалось. Также за июнь устранили около 20 порывов, установили автоматические регуляторы давления на магистральные трубопроводы и заключили четыре контракта на обустройство центрального водовода.