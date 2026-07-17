США нарастили импорт сыра из России до исторического максимума

На фоне рекордного импорта сыра из России в США выросли поставки одежды из США в Россию. За январь-май 2026 года американский экспорт одежды в РФ составил 22,1 млн долларов — в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Наиболее значительный рост зафиксирован в сегменте женской повседневной одежды. В мае поставки достигли почти 4 млн долларов, что в 1,6 раза превышает показатель мая прошлого года.