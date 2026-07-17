США нарастили импорт сыра из России до исторического максимума

США с начала года нарастили импорт сыра из России до исторически максимальной суммы. Об этом свидетельствуют данные американской статслужбы, проанализированные РИА Новости.
В период с января по май текущего года США ввезли российского сыра на 133,8 тыс. долларов — в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года (96,3 тыс. долларов). Как отмечает агентство, это исторический максимум с начала ведения статистики в 1992 году.
При этом доля России в общем объеме поставок составила менее 1%. Основными поставщиками сыра в США остаются Италия, Франция и Испания.
На фоне рекордного импорта сыра из России в США выросли поставки одежды из США в Россию. За январь-май 2026 года американский экспорт одежды в РФ составил 22,1 млн долларов — в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Наиболее значительный рост зафиксирован в сегменте женской повседневной одежды. В мае поставки достигли почти 4 млн долларов, что в 1,6 раза превышает показатель мая прошлого года.