В Красноярском крае за полгода ввели более 650 тысяч квадратных метров жилья

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За первое полугодие 2026 года в регионе ввели в эксплуатацию 654 тысячи квадратных метров жилья. Такие данные приводит региональное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Большая часть введенного жилья пришлась на индивидуальные дома — 428 тысяч квадратных метров. Еще 226 тысяч квадратных метров составили многоквартирные дома.
Наиболее активно строительство ведется в Красноярске, Емельяновском, Минусинском, Сосновоборском, Ачинском, Енисейском, Манско-Уярском и Канском округах, а также в Дивногорске. Именно эти территории лидируют и по количеству возводимых частных домов.
По данным министерства, сейчас в крае с использованием эскроу-счетов строятся 630 индивидуальных жилых домов. Такой механизм позволяет защитить средства покупателей: деньги хранятся на специальном счете и перечисляются подрядчику только после завершения строительства.
До конца 2026 года в рамках программы «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Красноярском крае планируется построить не менее одного миллиона квадратных метров жилья.