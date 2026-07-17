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В Красноярском крае за полгода ввели более 650 тысяч квадратных метров жилья

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За первое полугодие 2026 года в регионе ввели в эксплуатацию 654 тысячи квадратных метров жилья. Такие данные приводит региональное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За первое полугодие 2026 года в регионе ввели в эксплуатацию 654 тысячи квадратных метров жилья. Такие данные приводит региональное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Большая часть введенного жилья пришлась на индивидуальные дома — 428 тысяч квадратных метров. Еще 226 тысяч квадратных метров составили многоквартирные дома.

Наиболее активно строительство ведется в Красноярске, Емельяновском, Минусинском, Сосновоборском, Ачинском, Енисейском, Манско-Уярском и Канском округах, а также в Дивногорске. Именно эти территории лидируют и по количеству возводимых частных домов.

По данным министерства, сейчас в крае с использованием эскроу-счетов строятся 630 индивидуальных жилых домов. Такой механизм позволяет защитить средства покупателей: деньги хранятся на специальном счете и перечисляются подрядчику только после завершения строительства.

До конца 2026 года в рамках программы «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Красноярском крае планируется построить не менее одного миллиона квадратных метров жилья.