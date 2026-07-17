В Красноярском крае за полгода ввели более 650 тысяч квадратных метров жилья

Наиболее активно строительство ведется в Красноярске, Емельяновском, Минусинском, Сосновоборском, Ачинском, Енисейском, Манско-Уярском и Канском округах, а также в Дивногорске. Именно эти территории лидируют и по количеству возводимых частных домов.