Стало известно, на что выросли цены в Иркутской области

В Иркутской области выросли цены на некоторые категории товаров. Об этом сообщает Иркутскстат.
По данным ведомства, опубликованным 17 июля, потребительские цены в регионе за месяц выросли всего на 1,1% (товары — на 1%, услуги — на 1,3%). Однако внутри этой статистики — заметные скачки по отдельным позициям. Сильнее всего подорожала плодоовощная продукция прошлого урожая: картофель — на 32,9%, лук — на 21,6%, морковь — на 14,9%, свекла — на 12,5%. Также выросли цены на огурцы (+12,5%) и капусту (+9,2%). При этом помидоры, наоборот, подешевели на 7,7%.
Среди непродовольственных товаров выделяется удорожание светодиодных ламп (+5,8%), спичек (+5,3%) и некоторых видов мебели, а также угля и дров. В сфере услуг лидером роста стали путевки в Юго-Восточную Азию (+29,2%), круизы по России (+25,3%) и туры в Китай (+19,7%). Кроме того, значительно подорожали поездки на такси — на 13,3%. Снизились цены на мужские куртки, женскую обувь и чемоданы, а также на поездки в Беларусь и страны Средней Азии.