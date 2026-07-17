Стало известно, на что выросли цены в Иркутской области

По данным ведомства, опубликованным 17 июля, потребительские цены в регионе за месяц выросли всего на 1,1% (товары — на 1%, услуги — на 1,3%). Однако внутри этой статистики — заметные скачки по отдельным позициям. Сильнее всего подорожала плодоовощная продукция прошлого урожая: картофель — на 32,9%, лук — на 21,6%, морковь — на 14,9%, свекла — на 12,5%. Также выросли цены на огурцы (+12,5%) и капусту (+9,2%). При этом помидоры, наоборот, подешевели на 7,7%.