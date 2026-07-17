Level Group купила участок «Инграда» на 11-й Парковой в Москве

Level Group, по данным «Наш. Дом.РФ», строит в Москве и Подмосковье 689 тыс. кв. м жилья. Компания активно наращивает земельный банк, несмотря на спад на рынке: в Москве число сделок долевого участия в первом полугодии снизилось на 30%, в Подмосковье — на 9% год к году.