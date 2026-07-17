Орловская область отменила схему заправки на АЗС по четным и нечетным дням

Соответствующее решение, по его словам, принято на заседании оперштаба региона, поскольку система в течение нескольких дней показала эффективность и «достигла своей главной цели — снять необоснованный ажиотаж». Клычков отметил, что очередей на заправках региона не наблюдается уже около недели, а потому и дальше сохранять систему заправки по чётным и нечётным дням нет. Ограничения на отпуск топлива в одни руки остаются — для противодействия перекупщикам, пояснил губернатор.