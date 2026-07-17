Орловская область отменила схему заправки на АЗС по четным и нечетным дням

Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков.
Соответствующее решение, по его словам, принято на заседании оперштаба региона, поскольку система в течение нескольких дней показала эффективность и «достигла своей главной цели — снять необоснованный ажиотаж». Клычков отметил, что очередей на заправках региона не наблюдается уже около недели, а потому и дальше сохранять систему заправки по чётным и нечётным дням нет. Ограничения на отпуск топлива в одни руки остаются — для противодействия перекупщикам, пояснил губернатор.
Орловская область стала первым регионом РФ, применившим систему «чёт-нечет» для уменьшения очередей на АЗС на фоне сложной ситуации с доступностью топлива. Система начала работать в регионе с 4 июля. Аналогичные правила по примеру Орловской области ввели ещё не менее 7 регионов, в том числе Курская, Тамбовская, Нижегородская области.
Напомним, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, говоря о ситуации с доступностью топлива в регионе, заявил, что ограничения на заправках, в том числе система «чёт-нечет», только провоцируют создание очередей, а потому их в регионе применять не будут.