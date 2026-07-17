Из-за ливней в Пермском крае изменили расписание нескольких пассажирских поездов

Расписание нескольких пассажирских поездов изменено из-за аномальных осадков, которые привели к деформации путей в Пермском крае. Об этом «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) сообщила в своем Telegram-канале.
По данным компании, поезд № 74 Санкт-Петербург — Тюмень отправится 18 июля не раньше 01:30 мск вместо 13:45 мск 17 июля, а поезд № 70 Москва — Чита выйдет в рейс 17 июля не ранее 21:00 мск вместо 13:20 мск.
Также перенесено отправление поезда № 150 Санкт-Петербург — Челябинск: он отправится 18 июля не ранее 01:40 мск вместо 14:20 мск 17 июля. Поезд № 73 Тюмень — Санкт-Петербург отправится 17 июля не ранее 17:00 мск вместо 15:20 мск, а поезд № 210 Москва — Лабытнанги — не раньше 15:00 мск вместо 12:50 мск.
Обо всех изменениях пассажиров информируют с помощью СМС-рассылки.
«Железнодорожники делают все возможное для восстановления движения и сокращения времени отставания от графика пассажирских поездов», — заявили в ФПК.