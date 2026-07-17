Из-за ливней в Пермском крае изменили расписание нескольких пассажирских поездов

Также перенесено отправление поезда № 150 Санкт-Петербург — Челябинск: он отправится 18 июля не ранее 01:40 мск вместо 14:20 мск 17 июля. Поезд № 73 Тюмень — Санкт-Петербург отправится 17 июля не ранее 17:00 мск вместо 15:20 мск, а поезд № 210 Москва — Лабытнанги — не раньше 15:00 мск вместо 12:50 мск.