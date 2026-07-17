СГК восстановила более 70 участков после ремонтов теплосетей в Красноярске

Бобрикова Татьяна, председатель совета дома Комсомольский, 7: «Во время работ был сплошной двухметровый забор, все было огорожено, чтобы никто не подошел к месту раскопок. Ремонт был на хорошем уровне. И ребята, бригада, просто замечательно работают, такие отзывчивые, вежливые. Мы обращались к директору теплосети, и нас услышали, пожелание жителей при благоустройстве было выполнено. Мы очень признательны за это. И трубы же новые у нас теперь, и во дворе лучше, чем было».