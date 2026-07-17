СГК восстановила более 70 участков после ремонтов теплосетей в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сибирская генерирующая компания продолжает восстанавливать территории после ремонтных кампаний на трубопроводах в Красноярске. Сейчас на контроле энергетиков находится 289 ордеров на проведение земляных работ. С начала года специалисты провели восстановление 71.
С 2020 года Компания ведёт масштабную работу по обновлению системы теплоснабжения Красноярска. В год в краевом центре ремонтируется и модернизируется в среднем 50 км тепловых коммуникаций. Поэтому работы по ремонтам, строительству и реконструкции теплосетей затягиваются до глубокой осени. Восстановление территории в неблагоприятную погоду нецелесообразно и некачественно, поэтому переносится на другой год. Сейчас в списке на благоустройство осталось всего 26 таких «прошлогодних» ордеров. Остальные участки имеют сроки этого года и будут также приведены в порядок.
Работы по благоустройству ведутся на разных городских территориях — дорогах, тротуарах, газонах, парковках и придомовых площадках.
«Для жителей важно не только то, что под землёй появилась новая надёжная теплосеть. Но и то, как выглядит территория после завершения работ. Объект не считается завершённым, пока не восстановлены покрытие, газоны, проезды или площадки. Большой объём ремонтов не отменяет эту обязанность: каждый участок остаётся на контроле до полного возвращения благоустройства», — отметил директор Красноярской теплосети (филиал Енисейской ТГК, подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь) Сергей Иванов.
При подготовке проектов восстановления благоустройства энергетики стараются учесть предложения жителей по благоустройству, если это позволяют технические возможности. Так, активные жители дома на Комсомольском, 7 заранее обратились со своими пожеланиями, которые специалисты учли при подготовке документации. Планировку площадки скорректировали с учётом особенностей территории и её дальнейшего использования.
Бобрикова Татьяна, председатель совета дома Комсомольский, 7: «Во время работ был сплошной двухметровый забор, все было огорожено, чтобы никто не подошел к месту раскопок. Ремонт был на хорошем уровне. И ребята, бригада, просто замечательно работают, такие отзывчивые, вежливые. Мы обращались к директору теплосети, и нас услышали, пожелание жителей при благоустройстве было выполнено. Мы очень признательны за это. И трубы же новые у нас теперь, и во дворе лучше, чем было».
С 2020 года СГК переложила в Красноярске более 300 километров тепловых коммуникаций. В 2026 году объём ремонтной программы составляет 55 километров. Обновление трубопроводов требует вскрытия грунта и нарушает порядок на участках, где идут работы, однако СГК не снимает с себя обязательств по восстановлению территорий. Закрытие ордеров и благоустройство объектов продолжатся в течение всего ремонтного сезона.