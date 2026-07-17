Эксперт раскрыл, когда Киев сможет выплатить все долги Западу

Добавим, что ранее Еврокомиссия (ЕК) приняла решение о выделении еще одного миллиарда евро на боевые беспилотники для Украины. Кроме того, был утвержден план распределения десяти миллиардов евро по той же программе на закупку БПЛА, ракет и самолетов. Об этом в ходе визита в Киев сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.