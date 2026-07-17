Эксперт раскрыл, когда Киев сможет выплатить все долги Западу

По мнению эксперта, гораздо важнее смотреть не на общий размер задолженности, а на то, насколько эффективно используются заемные средства.
«В большей степени интерес должна представлять не сама сумма, а соотношение затрат и выгод, какой эффект имеют соответствующие затраты. Думаю, что вопросы оценки эффективности более показательны. Потому что они явно демонстрируют убыточность тех средств, которые Запад тратит на Украину», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».
Согласно данным из открытых источников, объем долга Украины уже превысил отметку в 350 миллиардов долларов. Как отмечает политолог, для союзников Киева выгода от этих вложений носит исключительно символический характер.
Запад, по словам эксперта, стремится удержать свои позиции на украинском направлении, поэтому старается закрывать военные нужды Киева и тем самым укреплять собственный фланг.
Если же смотреть на финансовую сторону, ситуация выглядит иначе: Украина, как отметил аналитик, погрязла в долгах.
«Я думаю, что самые оптимистичные оценки по выплате долгов, которые образовались в результате поступления западных средств, будут выходить за рамки текущего века», — заявил Коньков.
Добавим, что ранее Еврокомиссия (ЕК) приняла решение о выделении еще одного миллиарда евро на боевые беспилотники для Украины. Кроме того, был утвержден план распределения десяти миллиардов евро по той же программе на закупку БПЛА, ракет и самолетов. Об этом в ходе визита в Киев сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.