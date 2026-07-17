В России предложили ужесточить контроль за онлайн-продажей детских товаров

В тот же день, 10 июля, АИДТ попросила премьер-министра Михаила Мишустина поменять подход к проверке карточек детских товаров на маркетплейсах из-за многочисленных нарушений. По нынешнему регулированию торговые площадки проверяют сведения о товарах исходя из заявленных продавцами кодов. Из-за неверных кодов информация об определенных товарах может в принципе не проверяться. В АИДТ утверждают, что в случае с детскими товарами неверные данные продавцы могут указывать намеренно, рассчитывая снизить нагрузку: в этой категории количество требований традиционно выше.