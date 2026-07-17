Основатель золотодобытчика «Высочайший» выставил на продажу нефтяной проект в Коми за $30 млн

По последним данным, на 2022 год господин Докучаев владел около 20% акций «Высочайшего», который входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний России. Компания управляет семью фабриками с общей мощностью до 10,5 млн тонн руды в год. По данным СПАРК, в 2009 году бизнесмен приобрел по 10% в «Нефтегеосервисе» и НК «Севергеофизика», а в 2023 году увеличил свои доли до 50%.