Волгоградские металлурги обеспечили нержавейкой весь ЮФО

Напомним, 19 июля в России отмечается День металлурга. Волгоградские предприятия этой сферы вносят весомый вклад в экономику региона и Южного федерального округа. Волгоградские металлургические предприятия производят уникальную продукцию — трубы большого диаметра, специальные стали, заготовки и другие изделия. В мае 2026 года металлургическое производство Волгоградской области выросло на 6,7% по отношению к апрелю 2026 года. За этот период объём выплавки нелегированной стали составил 36,3 тыс. тонн, или 18,8% объема Южного федерального округа, стали нержавеющей — 8,4 тыс. тонн, или 99,6%.