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Волгоградские металлурги обеспечили нержавейкой весь ЮФО

В Волгоградской области объем отгруженных товаров в сфере металлургического производства.

В Волгоградской области объем отгруженных товаров в сфере металлургического производства в мае 2026 года составил 9,9 млрд рублей. Это на 7,1% больше, чем в предыдущем месяце текущего года, сообщили в Волгоградстате.

Напомним, 19 июля в России отмечается День металлурга. Волгоградские предприятия этой сферы вносят весомый вклад в экономику региона и Южного федерального округа. Волгоградские металлургические предприятия производят уникальную продукцию — трубы большого диаметра, специальные стали, заготовки и другие изделия. В мае 2026 года металлургическое производство Волгоградской области выросло на 6,7% по отношению к апрелю 2026 года. За этот период объём выплавки нелегированной стали составил 36,3 тыс. тонн, или 18,8% объема Южного федерального округа, стали нержавеющей — 8,4 тыс. тонн, или 99,6%.

В металлургической отрасли региона в январе-апреле 2026 года трудились 14,8 тыс. человек — 15,2% всех работников промышленной сферы.

Фото сгенерировано ИИ.