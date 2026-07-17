Заседание бюджетной комиссии провели в Ростовской области

С учетом поправок объем доходов в 2026 году планируется на уровне в 332,1 млрд рублей. Произошло увеличение на 3,9 млрд рублей. В 2027 году доходы должны достигать 340,4 млрд рублей, а в 2028 году — 357,6 млрд рублей.