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Нацбанк Казахстана представил единый QR: почему процесс был таким долгим

Сегодня в Нацбанке презентовали единый QR, который запустят 19 июля. На брифинге зампредседателя спросили, почему процесс его реализации был таким долгим, передает корреспондент NUR.KZ.

«Система внедрялась давно. Активная стадия внедрения шла несколько лет. Возникало много вопросов, очень много систем, которые построили сами банки. Они в это вкладывались, развивали свои технологические стандарты, выстраивали свою экосистему. И у нас была поставлена задача, как раз для целей конкуренции, объединить всех в единую экосистему. (…) Очень много обсуждений шло вокруг подходов к тарифообразованию, к тому, кто будет нести ответственность в случае, если платеж прошел не так: этот банк, или банк-отправитель, или оператор. Все это необходимо было закрепить в нормативно-правовых актах», — заявил зампредседателя Нацбанка Бинур Жаленов.

Он добавил, что большой блок был связан с борьбой с мошенничеством и защитой персональных данных.

«По сути, у нас эта система запущена была еще в прошлым летом. Тогда к ней подключилось шесть банков, мы поэтапно подключали, и вот, сегодня подключились все крупные участники рынка. Поэтому это заняло время», — сообщил Жаленов.