Нацбанк Казахстана представил единый QR: почему процесс был таким долгим

«Система внедрялась давно. Активная стадия внедрения шла несколько лет. Возникало много вопросов, очень много систем, которые построили сами банки. Они в это вкладывались, развивали свои технологические стандарты, выстраивали свою экосистему. И у нас была поставлена задача, как раз для целей конкуренции, объединить всех в единую экосистему. (…) Очень много обсуждений шло вокруг подходов к тарифообразованию, к тому, кто будет нести ответственность в случае, если платеж прошел не так: этот банк, или банк-отправитель, или оператор. Все это необходимо было закрепить в нормативно-правовых актах», — заявил зампредседателя Нацбанка Бинур Жаленов.