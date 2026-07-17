Концерт, мастер-классы и ярмарка мастеров:18 июля в пространстве «ИльТЮЗион» пройдет день Осинского округа

Этнографический фестиваль «Лето в ИльТЮЗионе» приглашает жителей и гостей Перми узнать больше о жемчужине Прикамья — старинном городе Оса, который с трёх сторон окружён реками. Здесь есть купеческие улочки, старинные храмы и захватывающие виды, которые хранят память о крестьянском восстании Емельяна Пугачёва. В этом году город отмечает 435-летие.