В Донецкой республике обеспечивается подвоз продуктов и товаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ДНР совместно с логистическими компаниями разрабатываются безопасные маршруты, чтобы восстановить работу сервисов маркетплейсов — сообщил председатель правительства региона Андрей Чертков.
«Вчера и сегодня часть маршрутов была перекрыта из-за опасной обстановки на трассах. Это связано с продолжающимися атаками украинских беспилотников по нашей логистике. Цель врага понятна — затруднить сообщение Республики с остальными регионами России» — отметил он. Андрей Чертков подчеркнул: все специальные службы круглосуточно работают над тем, чтобы усилить защиту транспортных коммуникаций.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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