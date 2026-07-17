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В Донецкой республике обеспечивается подвоз продуктов и товаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ДНР совместно с логистическими компаниями разрабатываются безопасные маршруты, чтобы восстановить работу сервисов маркетплейсов — сообщил председатель правительства региона Андрей Чертков.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ДНР совместно с логистическими компаниями разрабатываются безопасные маршруты, чтобы восстановить работу сервисов маркетплейсов — сообщил председатель правительства региона Андрей Чертков.

«Вчера и сегодня часть маршрутов была перекрыта из-за опасной обстановки на трассах. Это связано с продолжающимися атаками украинских беспилотников по нашей логистике. Цель врага понятна — затруднить сообщение Республики с остальными регионами России» — отметил он. Андрей Чертков подчеркнул: все специальные службы круглосуточно работают над тем, чтобы усилить защиту транспортных коммуникаций.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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