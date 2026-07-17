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Пожилым казахстанцам усложнили получение кредитов: в Нацбанке объяснили причины

Глава Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге прокомментировал информацию о том, что банкам запретили выдавать кредиты пенсионерам, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов заявил, что речь идет скорее не о запрете, а об обеспечении мер безопасности.

«Это было регламентировано, что лицам, которые постарше — пенсионерам либо тем, кто уже близки к этому — необходимо физически явиться в отделение банка. Это ответственность банковского менеджера, который видит, что человек в возрасте находится под влиянием, то есть он не знает для чего (берет кредит — прим. ред.). Ему говорят: “Для чего вам кредит?”. Он говорит: “А мне потому что позвонили”. Тогда банк обязан, это уже не вопрос “может или не может”, он обязан сказать: “Нет, уважаемый клиент, мы вам этот кредит не выдадим”, — пояснил глава Нацбанка.

Мера, по его словам, направлена на защиту людей в возрасте от мошенников. «Их легче обмануть, мы их защитили», — резюмировал он.