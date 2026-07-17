Пожилым казахстанцам усложнили получение кредитов: в Нацбанке объяснили причины

«Это было регламентировано, что лицам, которые постарше — пенсионерам либо тем, кто уже близки к этому — необходимо физически явиться в отделение банка. Это ответственность банковского менеджера, который видит, что человек в возрасте находится под влиянием, то есть он не знает для чего (берет кредит — прим. ред.). Ему говорят: “Для чего вам кредит?”. Он говорит: “А мне потому что позвонили”. Тогда банк обязан, это уже не вопрос “может или не может”, он обязан сказать: “Нет, уважаемый клиент, мы вам этот кредит не выдадим”, — пояснил глава Нацбанка.