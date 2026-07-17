Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индонезия ввела безвиз для белорусов

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Индонезия ввела безвизовый режим для белорусских граждан, он будет длиться 30 дней, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Руслан Варанков в видео, которое распространил МИД.

Источник: Sputnik.by

Он напомнил, что Индонезия это сделала во исполнение договоренностей, которые были достигнуты 2 июля 2026-го в Джакарте белорусским лидером Александром Лукашенко и президентом Индонезия Прабово Субианто.

Индонезийская сторона с июля 2026 года ввела 30-дневный безвизовый режим въезда для граждан Республики Беларусь — владельцев общегражданских паспортов, путешествующих с туристическими целями. Ранее белорусы были обязаны оформлять визу по прибытии.

сказал Варанков

Беларусь последовательно проводит политику открытости, так как ввела безвиз для индонезийцев еще в 2017 году. В республике они могут находиться также сроком до 30 дней без визы.

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что решение Джакарты является практическим шагом по реализации внешнеполитического курса главы белорусского государства, который направлен на укрепление двусторонних отношений, расширение гуманитарных, деловых и туристических контактов между народами Беларуси Индонезии.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше