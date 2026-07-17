Индонезия ввела безвиз для белорусов

Он напомнил, что Индонезия это сделала во исполнение договоренностей, которые были достигнуты 2 июля 2026-го в Джакарте белорусским лидером Александром Лукашенко и президентом Индонезия Прабово Субианто.
Индонезийская сторона с июля 2026 года ввела 30-дневный безвизовый режим въезда для граждан Республики Беларусь — владельцев общегражданских паспортов, путешествующих с туристическими целями. Ранее белорусы были обязаны оформлять визу по прибытии.
Беларусь последовательно проводит политику открытости, так как ввела безвиз для индонезийцев еще в 2017 году. В республике они могут находиться также сроком до 30 дней без визы.
Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что решение Джакарты является практическим шагом по реализации внешнеполитического курса главы белорусского государства, который направлен на укрепление двусторонних отношений, расширение гуманитарных, деловых и туристических контактов между народами Беларуси Индонезии.