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Трутнев рассказал, сколько стран примут участие в ВЭФ

Трутнев: на ВЭФ ожидается участие 75 стран.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 17 июл — РИА Новости. Участие не менее 75 стран ожидается на ВЭФ-2026, заявил вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В пятницу состоялся брифинг Трутнева по итогам рабочей поездки в ДФО.

«Что касается иностранных гостей на ВЭФ, то в прошлом году на 10-м ВЭФ было 75 стран… У нас есть ощущение, что количество гостей будет таким же, меньше оно не будет», — сказал Трутнев журналистам.

Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина.

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