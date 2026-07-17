Продолжаем помогать Донбассу восстанавливать леса

Что важно: семена районированы для климата Донбасса, сеянцы — с закрытой корневой системой, значит — приживаемость высокая. Качество строго контролируем. Но помощь — это не только саженцы. Работаем с 2023 года в рамках долгосрочной программы. Делимся опытом в лесной отрасли, проводим противопожарные мероприятия, обучаем кадры. И в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие» выполняем задачи и у себя, и там, где нужна помощь.