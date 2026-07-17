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Продолжаем помогать Донбассу восстанавливать леса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Очередная партия сеянцев с закрытой корневой системой специально для ДНР выращена в Лужском лесном селекционно-семеноводческом центре комитета по природным ресурсам Ленобласти. Цель — восстановить 170 гектаров лесных насаждений, пострадавших во время боевых действий.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Очередная партия сеянцев с закрытой корневой системой специально для ДНР выращена в Лужском лесном селекционно-семеноводческом центре комитета по природным ресурсам Ленобласти. Цель — восстановить 170 гектаров лесных насаждений, пострадавших во время боевых действий.

Что важно: семена районированы для климата Донбасса, сеянцы — с закрытой корневой системой, значит — приживаемость высокая. Качество строго контролируем. Но помощь — это не только саженцы. Работаем с 2023 года в рамках долгосрочной программы. Делимся опытом в лесной отрасли, проводим противопожарные мероприятия, обучаем кадры. И в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие» выполняем задачи и у себя, и там, где нужна помощь.

Об этом сообщил сайт Минприроды ДНР.

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