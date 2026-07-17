Где в Крыму купить бензин 17 июля

Симферополь.
— Симферополь, Севастопольская улица, 261.
— Симферополь, Русская улица, 136Д.
Симферопольский район.
— Симферопольский р-н, Добровское сельское поселение, село Перевальное, Дачная улица, 115А.
Феодосия — Керчь.
— Феодосия, Керченское шоссе, 1А.
— Феодосия, улица Челнокова, 2А.
— пгт Ленино, Шоссейная улица, 21.
— Ленинский р-н, село Луговое, Шоссейная улица, 27.
Бахчисарай.
— Бахчисарай, Кооперативная улица, 7А.
— Бахчисарай, улица Мира, 2А.
— Бахчисарайский р-н, село Вилино, улица Кулиняка, 18.
Евпатория.
— Евпатория, Красноярское шоссе, 22А.
Алушта.
— Алушта, село Малореченское, Больничная улица, 5 В.
— Алушта, Судакская улица.
Ялта.
— Ялта, пгт Массандра.
Нижнегорский район.
— пгт Нижнегорский, улица Победы, 1А.