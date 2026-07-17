Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Где в Крыму купить бензин 17 июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу, 17 июля, с 11:00 появится топливо в свободной продаже. Его можно приобрести на ряде АЗС в разных районах республики. Об этом сообщили в Минтопэнерго РК.

Источник: РИА "Новости"

Симферополь.

— Симферополь, Севастопольская улица, 261.

— Симферополь, Русская улица, 136Д.

Симферопольский район.

— Симферопольский р-н, Добровское сельское поселение, село Перевальное, Дачная улица, 115А.

Феодосия — Керчь.

— Феодосия, Керченское шоссе, 1А.

— Феодосия, улица Челнокова, 2А.

— пгт Ленино, Шоссейная улица, 21.

— Ленинский р-н, село Луговое, Шоссейная улица, 27.

Бахчисарай.

— Бахчисарай, Кооперативная улица, 7А.

— Бахчисарай, улица Мира, 2А.

— Бахчисарайский р-н, село Вилино, улица Кулиняка, 18.

Евпатория.

— Евпатория, Красноярское шоссе, 22А.

Алушта.

— Алушта, село Малореченское, Больничная улица, 5 В.

— Алушта, Судакская улица.

Ялта.

— Ялта, пгт Массандра.

Нижнегорский район.

— пгт Нижнегорский, улица Победы, 1А.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше