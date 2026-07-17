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Надбавки выросли в одной из бюджетных сфер Беларуси с 155% до 200% оклада

Надбавки выросли в одной из бюджетных сфер Беларуси до 200% оклада.

Источник: Комсомольская правда

Это предусмотрено постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 65 от 7 июля 2026 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Стимулирующая выплата — надбавка за специфику ветеринарной работа была увеличена с 155% до 200% оклада. Указанная надбавка имеет адресную направленность, она устанавливается для ветеринаров бюджетных организаций все зависимости от их ведомственной подчиненности.

Постановление Минсельхозпрода вступает в силу после официального опубликования. Документ распространяет действие на отношения, возникшие с 1 июля 2026 года.