Надбавки выросли в одной из бюджетных сфер Беларуси с 155% до 200% оклада

Стимулирующая выплата — надбавка за специфику ветеринарной работа была увеличена с 155% до 200% оклада. Указанная надбавка имеет адресную направленность, она устанавливается для ветеринаров бюджетных организаций все зависимости от их ведомственной подчиненности.