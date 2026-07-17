Волгоградцев призвали оценивать силы перед регистрацией бизнеса

УФНС России по Волгоградской области обратилось с призывам к гражданам оценивать свои силы и знания перед важным шагом — регистрацией собственного бизнеса. Этот шаг, уверены специалисты, должен быть взвешенным и осознанным. Прежде чем подавать документы на открытие ИП или становиться директором организации, важно учесть все риски и последствия.
Что нужно знать перед регистрацией.
Налоговики рекомендуют будущим предпринимателям:
обладать достаточными знаниями для ведения деятельности;
изучить правовые нюансы;
понимать всю полноту ответственности, которая наступает с новым статусом.
Обязательные взносы: платить придется в любом случае.
При регистрации в качестве ИП или директора компании возникает ежегодная обязанность по уплате страховых взносов за себя. Их размер фиксирован и не зависит от того, ведется ли деятельность и приносит ли она доход.
В 2026 году:
для индивидуальных предпринимателей — 57 390 рублей в год;
минимальные страховые взносы с зарплаты директора — 8 127,90 рублей в месяц.
Эти платежи обязательны вне зависимости от возраста предпринимателя, его социального положения и факта ведения деятельности.
Осторожно: мошенники!
Особое внимание налоговая служба уделяет риску стать фиктивным директором или «формальным» предпринимателем. Если малознакомый человек предлагает зарегистрировать бизнес на ваше имя, это повод насторожиться.
Такие схемы часто используются для:
создания фиктивных фирм;
обналичивания денег через подставные счета;
других противоправных действий.
За участие в мошеннических схемах предусмотрена налоговая, административная и даже уголовная ответственность.
Совет налоговой.
Прежде чем регистрировать бизнес, необходимо тщательно взвесить все «за» и «против», а при взаимодействии с партнерами необходимо проявлять должную осмотрительность и проверять их надежность.