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Волгоградцев призвали оценивать силы перед регистрацией бизнеса

УФНС России по Волгоградской области обратилось с призывам к гражданам оценивать свои силы.

УФНС России по Волгоградской области обратилось с призывам к гражданам оценивать свои силы и знания перед важным шагом — регистрацией собственного бизнеса. Этот шаг, уверены специалисты, должен быть взвешенным и осознанным. Прежде чем подавать документы на открытие ИП или становиться директором организации, важно учесть все риски и последствия.

Что нужно знать перед регистрацией.

Налоговики рекомендуют будущим предпринимателям:

обладать достаточными знаниями для ведения деятельности;

изучить правовые нюансы;

понимать всю полноту ответственности, которая наступает с новым статусом.

Обязательные взносы: платить придется в любом случае.

При регистрации в качестве ИП или директора компании возникает ежегодная обязанность по уплате страховых взносов за себя. Их размер фиксирован и не зависит от того, ведется ли деятельность и приносит ли она доход.

В 2026 году:

для индивидуальных предпринимателей — 57 390 рублей в год;

минимальные страховые взносы с зарплаты директора — 8 127,90 рублей в месяц.

Эти платежи обязательны вне зависимости от возраста предпринимателя, его социального положения и факта ведения деятельности.

Осторожно: мошенники!

Особое внимание налоговая служба уделяет риску стать фиктивным директором или «формальным» предпринимателем. Если малознакомый человек предлагает зарегистрировать бизнес на ваше имя, это повод насторожиться.

Такие схемы часто используются для:

создания фиктивных фирм;

обналичивания денег через подставные счета;

других противоправных действий.

За участие в мошеннических схемах предусмотрена налоговая, административная и даже уголовная ответственность.

Совет налоговой.

Прежде чем регистрировать бизнес, необходимо тщательно взвесить все «за» и «против», а при взаимодействии с партнерами необходимо проявлять должную осмотрительность и проверять их надежность.