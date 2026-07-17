Озвучены предложения для стабилизации ситуации с топливом в Нижегородской области

Сама по себе карта вряд ли сможет как-то повлиять на спрос. Это все же инструмент информирования, который позволяет оценить только то, имеет смысл ехать на конкретную заправку или нет. Если бензина нет, то люди туда не поедут, если бензина мало, то взвесят свои шансы успеть, а если есть, то повышается вероятность того, что поедут именно туда. В итоге длинные очереди будут там, где бензина больше, а в других местах очередей будет меньше. Решить же саму проблему очередей можно либо административными способами (введение квот, очередности и т. д. ), либо рыночными (в первую очередь повышением цены).