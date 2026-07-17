Алексей Текслер оценил строительство автодороги в южной части Магнитогорска

Во время рабочего визита в Магнитогорск одним из первых объектов глава региона посетил перекресток улицы Радужной и проспекта Карла Маркса. Вопрос по строительству данного объекта прозвучал во время прямой линии губернатора Алексея Текслера с жителями области, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Данный перекресток соединяет улицу Радужную и проспект Карла Маркса. Он был необходим для обеспечения доступа населения к объектам жилой и социальной инфраструктуры южной части города.
В прошлом году была введена в строй проезжая часть по улице Радужной, но она не доходила до проспекта Карла Маркса. Жителям ближайших поселков приходилось делать большой крюк, чтобы выехать на центральные улицы. Сегодня ситуация изменилась.
Теперь через перекресток по улице Радужной жители могут попасть в ближайшие поселки — Молодежный, Счастливый и другие. В рамках проекта выполнено устройство ливневой канализации, наружного освещения, бетонного основания, тротуара, светофоров, усиление коллекторов, газоснабжения, водопровода, укладка асфальтобетонного покрытия, обустройство пешеходных дорожек, озеленение.
Строительные работы велись два с половиной месяца и на сегодня полностью завершены.
«Это пример комплексного подхода, когда жители южного района получили качественную дорожную инфраструктуру. Плюс импульс для дальнейшего жилищного строительства. Без инфраструктуры эти территории были бы менее привлекательные для инвесторов, для строительства жилья», — отметил Алексей Текслер.
Глава региона подчеркнул, что необходимо продолжать развивать дорожную инфраструктуру, рассмотреть вопрос продления проспекта Карла Маркса в сторону поселков. Инициативу Алексея Текслера поддержал глава города Сергей Бердников.