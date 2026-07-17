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В Казахстане на полгода ввели частичный запрет на ввоз пшеницы

Соответствующий приказ подписал глава Министерства сельского хозяйства республики Айдарбек Сапаров.

Источник: Reuters

«Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы… из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза автомобильным, водным и железнодорожным транспортом», — говорится в документе.

Данная мера не касается ввоза пшеницы железнодорожным транспортом в адрес птицеводческих и зерноперерабатывающих предприятий, лицензированных элеваторов, АО «Национальная компания “Продовольственная контрактная корпорация”.

В то же время ввезённая в адрес птицеводческих и зерноперерабатывающих предприятий пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.