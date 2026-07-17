Выплаты нижегородским врачам за отказ пациенток от абортов планируют снизить

Если инициативу примут, размер доплаты врачам, имеющим дополнительную подготовку по психологическому консультированию для профилактики прерывания беременности, уменьшится с 20 до 10 тысяч рублей за каждый такой случай. Одновременно предлагается изменить и условия назначения выплаты. Сейчас деньги начисляют, если женщина сохранила беременность как минимум до 28 недель. Новый проект предусматривает сокращение этого срока до 22 недель.