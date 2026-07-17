11 нижегородских выпускников добились 100 баллов после пересдачи ЕГЭ

В Нижегородской области стали известны результаты пересдачи ЕГЭ в резервные дни. 11 выпускников сумели довести свои баллы до максимальных 100. Об этом сообщили в министерстве образования Нижегородской области.
Школьники воспользовались предоставленной возможностью, чтобы улучшить ранее полученные оценки, и добились высшего результата. Предметы, по которым зафиксирован максимальный балл, охватывают разные образовательные области:
история — 4 стобалльника;
литература — 3 выпускника;
английский язык, обществознание, профильная математика и информатика — по 1 стобалльнику в каждой дисциплине.
Так, Артём Александрович Грачёв, выпускник 11‑го класса школы № 10 Володарского округа, в основной период сдал информатику на 93 балла — результат, достойный высокой оценки. Но юноша не остановился на достигнутом: он решил доказать себе, что способен на большее, и в резервный день безупречно выполнил экзаменационную работу, завоевав заветные 100 баллов.
Не менее впечатляющий путь прошёл Михаил Анатольевич Лаптев, учащийся Лицея № 40 Нижнего Новгорода. На основном этапе он набрал 99 баллов по профильной математике — отличный результат, который многих устроил бы. Однако Михаил решился на пересдачу, чтобы устранить малейший недочёт, и в итоге достиг абсолютного максимума — 100 баллов.
Ранее выпускнику аннулировали результат ЕГЭ за пост в Сети. Под конец сдачи ЕГЭ в Нижегородской области разразился скандал.