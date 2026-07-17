11 нижегородских выпускников добились 100 баллов после пересдачи ЕГЭ

Так, Артём Александрович Грачёв, выпускник 11‑го класса школы № 10 Володарского округа, в основной период сдал информатику на 93 балла — результат, достойный высокой оценки. Но юноша не остановился на достигнутом: он решил доказать себе, что способен на большее, и в резервный день безупречно выполнил экзаменационную работу, завоевав заветные 100 баллов.