Градсовет одобрил обновлённый проект корпуса гостиницы «Променад» в Светлогорске

«Это проект комплексного развития территории у променада в городе Светлогорске, — напомнил главный архитектор области Евгений Костромин. — Часть объектов уже реализована в соответствии с единой концепцией, которая ранее была утверждена архитектурно-градостроительным советом. Объекты все получили разрешение на строительство, и сегодня мы рассмотрим изменения одного из объектов, может быть, уже подходящего к завершающей стадии его реализации. Они касаются одного из корпусов третьей очереди первого этапа строительства гостиничного комплекса, включая блок апартаментов, который мы будем рассматривать».