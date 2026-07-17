Градсовет одобрил обновлённый проект корпуса гостиницы «Променад» в Светлогорске

Архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил изменения, внесённые в проект седьмого корпуса гостиницы «Променад» в Светлогорске. Решение было принято на заседании в пятницу, 17 июля.
«Это проект комплексного развития территории у променада в городе Светлогорске, — напомнил главный архитектор области Евгений Костромин. — Часть объектов уже реализована в соответствии с единой концепцией, которая ранее была утверждена архитектурно-градостроительным советом. Объекты все получили разрешение на строительство, и сегодня мы рассмотрим изменения одного из объектов, может быть, уже подходящего к завершающей стадии его реализации. Они касаются одного из корпусов третьей очереди первого этапа строительства гостиничного комплекса, включая блок апартаментов, который мы будем рассматривать».
Объект возводят на ул. Балтийской на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010005:528. Проектировщики предложили внести локальные изменения в части архитектурного облика здания, касающиеся верхнего этажа.
«Изначально согласованная первая концепция — две башни, у них не было перекрытия, — пояснил архитектор компании-застройщика “Раушен Хотел Ресорт” Эдуард Рыленко. — В процессе реализации потребовалось перекрыть верхний этаж. Представлено архитектурное решение уже с перекрытием верхнего этажа. Так как конструкция должна быть лёгкой, она выполнена в металле, соответственно, там перекрытия в виде фермы, поэтому верхняя часть выполнена в виде единого карниза. Нижние этажи без изменений. То есть решение в рамках только верхней части между двумя башнями. Объект симметричный, и между ними верхний этаж перекрыт».
Члены градсовета поддержали предложенные изменения.
Компания «Раушен хотел ресорт», занимающаяся застройкой променада, связана с первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации, бывшим главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. Три участка вдоль склона правительство Калининградской области без конкурса передало в аренду инвестору в 2020 году. Проект подразумевает строительство комплекса апартаментов, международного отеля и медицинского центра со спа, клиникой эстетической медицины и фитнес-клубом.
В конце 2020 года инвестор получил разрешение на строительство первой очереди комплекса около лифта. В марте 2023-го проект продолжения застройки нового променада получил положительное заключение экспертизы. В апреле застройщик получил разрешение на возведение ещё трёх корпусов. В июне для строительства нового отеля и спа на указанной территории разрешили вырубить 194 дерева.
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