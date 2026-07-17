Яйца и масло дешевеют, сахар и овощи дорожают: инфляция в Челябинской области разогналась до 5%

Пятый месяц подряд снижаются цены и на сливочное масло — это связано с ростом молочных надоев не только на Урале, но и по всей стране. А вот сахар подорожал: спрос на него вырос, а производство сократилось в ожидании нового урожая свеклы. Также прибавили в цене картофель, лук, капуста и морковь — отечественные запасы почти иссякли, а импортные овощи поступают на полки по более высоким ценам.