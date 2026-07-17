Нижегородских коллекторов оштрафовали более чем на 3,2 миллиона рублей

Профессиональные коллекторские организации Нижегородской области оштрафованы более чем на 3,2 миллиона рублей за нарушения законодательства при взыскании просроченной задолженности. Основанием для проверок стали обращения жителей региона, после которых судебные приставы возбудили десятки административных дел. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.