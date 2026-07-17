Россияне могут заранее привязать счёт в Сбере для соцвыплат

«Когда возникают жизненные ситуации, непредвиденные обстоятельства или важные события, предполагающие получение социальных выплат, человеку важно думать о них, а не тратить время на сбор документов, заполнение и подачу заявлений. Чтобы этого избежать, можно заранее указать счёт в Сбере для соцвыплат — через наше мобильное приложение или портал “Госуслуги”. Тогда деньги будут поступать автоматически на нужный счёт, клиенту не придётся предпринимать лишних действий. Это и есть проактивная забота о людях в повседневной жизни».