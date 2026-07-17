ВТБ запустил оплату по QR-коду в Аргентине

«Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, где мы запускаем оплату по QR-коду. Это направление — одно из трёх самых востребованных у российских туристов на континенте, интерес к стране только укрепляется результатами футбольной сборной на последних чемпионатах мира. Технология ВТБ покрывает практически все форматы QR-кодов, которые встречаются в Аргентине. До конца года мы планируем расширить географию сервиса до 10 направлений, включая другие государства региона», — прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса.