Россельхознадзор запретил кефир известного белорусского завода

Под запрет попал кефир Жлобинского молочного завода, являющегося филиалом Рогачевского молочноконсервного комбината. Так, Россельхознадзором с 15 июля приостановлена ветеринарная сертификация кефира с этого предприятия. В реестр Таможенного союза внесли сведения о «временных ограничениях» на данный продукт.