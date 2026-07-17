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Россельхознадзор запретил кефир известного белорусского завода

Россельхознадзор запретил ввезти белорусский кефир из-за большого количества дрожжей.

Источник: Комсомольская правда

В России запретила поставки кефира с крупного белорусского предприятия. Соответствующее письмо опубликовал Россельхознадзор.

Под запрет попал кефир Жлобинского молочного завода, являющегося филиалом Рогачевского молочноконсервного комбината. Так, Россельхознадзором с 15 июля приостановлена ветеринарная сертификация кефира с этого предприятия. В реестр Таможенного союза внесли сведения о «временных ограничениях» на данный продукт.

К слову, месяцем ранее продукция предприятия попала под усиленный лабораторный контроль из-за превышения дрожжей в кефире.

Ранее Россельхознадзор запретил мясо и сыр с трех белорусских предприятий из-за кишечной палочки и остатков лекарств.

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