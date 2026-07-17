Россельхознадзор запретил кефир известного белорусского завода

В России запретила поставки кефира с крупного белорусского предприятия. Соответствующее письмо опубликовал Россельхознадзор.
Под запрет попал кефир Жлобинского молочного завода, являющегося филиалом Рогачевского молочноконсервного комбината. Так, Россельхознадзором с 15 июля приостановлена ветеринарная сертификация кефира с этого предприятия. В реестр Таможенного союза внесли сведения о «временных ограничениях» на данный продукт.
К слову, месяцем ранее продукция предприятия попала под усиленный лабораторный контроль из-за превышения дрожжей в кефире.
Ранее Россельхознадзор запретил мясо и сыр с трех белорусских предприятий из-за кишечной палочки и остатков лекарств.
Еще Минскводоканал объяснил, почему вода из крана может поменять цвет.