Суд в Волгограде лишил мать погибшего бойца СВО выплат и льгот

Надежда М. указала, что мать погибшего Елена П. не занималась воспитанием и содержанием сына и проживала отдельно от него. Истец просила лишить ответчика выплат и льгот, а также взыскать 3 000 000 рублей, полученных Еленой П. как меры социальной поддержки. Ответчик возражала против иска, но подтвердила: положенные ей выплаты и льготы в связи с гибелью сына она уже получила.