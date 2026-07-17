Суд в Волгограде лишил мать погибшего бойца СВО выплат и льгот

Урюпинский городской суд Волгоградской области лишил мать погибшего участника СВО права на выплаты и льготы.
Иск подала бабушка погибшего Романа С. — Надежда М., ранее признанная его фактическим воспитателем. Дело рассматривал суд в Волгоградской области по месту жительства сторон.
Надежда М. указала, что мать погибшего Елена П. не занималась воспитанием и содержанием сына и проживала отдельно от него. Истец просила лишить ответчика выплат и льгот, а также взыскать 3 000 000 рублей, полученных Еленой П. как меры социальной поддержки. Ответчик возражала против иска, но подтвердила: положенные ей выплаты и льготы в связи с гибелью сына она уже получила.
Суд изучил материалы дела и удовлетворил иск. Елена П. лишена права на выплаты и страховые суммы в связи с гибелью сына в зоне СВО. С нее взыскали 3 000 000 рублей в пользу Надежды М., а также 45 000 рублей расходов на госпошлину.
Решение суда пока не вступило в законную силу — ответчик вправе подать апелляционную жалобу.
Ранее сообщалось, что СФР будет проверять волгоградцев по месту жительства.